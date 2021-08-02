Власти Дагестана заявили, что около трети школ нуждаются в капитальном ремонте

МАХАЧКАЛА, 2 августа. /ТАСС/. Более 550 общеобразовательных организаций в Дагестане нуждаются в капитальном ремонте. Это примерно треть от всех школ республики, заявил врио министра образования и науки республики Яхья Бучаев в прямом эфире программы "ЦУР. На неделе" в понедельник.

Ранее сообщалось, что в регионе много школ, особенно в сельской местности, которые были построены в 1950-1960-х годах, теперь многие из них пришли в негодность, там нет нормальных условий, печное отопление.

"В Дагестане необходимость капитального ремонта есть у 555 общеобразовательных организаций - это примерно треть от всех школ республики", - приводит слова Бучаева Центр управления регионом по Дагестану.

По словам Бучаева, 6 июля Министерством просвещения России во все регионы было направлено письмо с поручением подать заявки на капитальный ремонт школ. "Сроки будут установлены крайне сжатые ввиду большого объема программы и необходимости ее оперативного формирования. На момент окончания [приема] заявок корректно подали документы 382 общеобразовательные организации", - сказал врио министра.

В рамках прямого эфира Бучаев также рассказал, что предварительная сумма бюджета данной программы в Дагестане составляет около 6 млрд рублей, и в текущем году уже в рамках проекта "Сто школ" поданы заявки на ремонт около 120 дагестанских школ.

"На сегодняшний день готово около 30 проектно-сметных документаций, которые можно заявлять уже в первой декаде августа. Я надеюсь, что главы муниципальных образований смогут оперативно подключиться и довести количество школ до сотни в год. За пять лет мы проведем капремонт во всех наших школах", - рассказал Бучаев.