В Марокко ужесточат коронавирусные ограничения

РАБАТ, 2 августа. /ТАСС/. Правительство Марокко в понедельник приняло ряд ограничительных мер, которые вступят в силу 3 августа, в связи со значительным увеличением числа случаев заражения коронавирусом и смертей из-за последствий COVID-19. Об этом сообщается в коммюнике кабинета министров.

Согласно решению властей, увеличена продолжительность комендантского часа - со вторника он будет длиться с 21:00 до 5:00. С 23 июля по настоящее время он длился с 23:00 до 4:30.

Кафе, рестораны, бани, тренажерные залы и закрытые бассейны должны закрываться в 21:00, указано в документе. В собраниях и мероприятиях на открытом воздухе и в закрытых помещениях смогут принимать участие не более 25 человек. В случае превышения этого числа необходимо получить разрешение от местных властей.

Отели и другие туристические объекты должны работать на 75% от общей вместимости. Кроме того, правительство призвало поощрять работу в удаленном формате как в государственном, так и в частном секторе, когда это возможно.

В режиме санитарного ЧП

По данным на вечер 2 августа, в Марокко с начала пандемии общее число инфицированных превысило 633 тыс. С 2 марта 2020 года, когда в королевстве был зафиксирован первый случай заражения, из-за коронавируса умерли 9 885 человек, выздоровели более 569 тыс. пациентов.

Ранее правительство Марокко снова продлило действие режима чрезвычайного санитарного положения, введенного 20 марта 2020 года для противодействия распространению коронавируса. Он будет действовать до 10 сентября.

Вакцинация от коронавируса в Марокко началась 28 января. К настоящему времени в королевстве вакцинированы более 13,97 млн человек, при этом свыше 10,28 млн из них введены два компонента вакцины.

Минздрав регулярно призывает всех граждан "принять участие в крупномасштабной национальной программе вакцинации для продвижения к достижению коллективного иммунитета".