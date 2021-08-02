В Петербурге выберут самого доброго волонтера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Жители Петербурга смогут выбрать самого доброго волонтера города. Голосование за номинантов премии "Форма добра. Топ 25: Самые добрые люди Петербурга" стартует 3 августа, сообщили в понедельник журналистам в городском комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

"С 3 по 31 августа жители Петербурга смогут проголосовать за представителей новых направлений добровольчества и благотворительности. Так, в номинации "Зумеры бумерам" участвует Ольга Проскурина, фотограф и автор проекта "Давно не виделись" благотворительного фонда "Доброделы Петербурга". В номинации "Милый нос" с проектом Путь24.рф представлен Артем Сазанов, который занимается поиском доноров крови для животных, а одной из участниц "Начиная с важного" стала Мара Гутшабаш, программный директор инклюзивного центра для детей "Йом-йом", - говорится в сообщении.

В этом году церемония награждения победителей состоится 3 сентября. Премия "Форма добра. Топ 25: Самые добрые люди Петербурга" направлена на повышение престижа участников волонтерского сообщества Санкт-Петербурга. Впервые она состоялась в 2019 году, в 2020 году ее провели онлайн.

По данным Минэкономразвития России, с 2013 по 2020 год количество добровольцев в России выросло на 13%. В период пандемии в рамках акции "МыВместе" волонтерами стали около 119 тыс. человек, а помощь получили более 3,2 млн жителей страны. По данным ВЦИОМ, к 2021 году количество вовлеченных в волонтерскую деятельность человек выросло на 40%.