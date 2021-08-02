Гроза с ливнем пришла в Московский регион

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Гроза с ливнем вновь пришли в Московский регион, передают корреспонденты ТАСС из разных частей Москвы и ближнего Подмосковья.

В частности, осадки с громом и молнией отмечаются в центре столицы, а также в северных районах и на юго-востоке города. Сильные раскаты грома и "засветки" молний фиксируются в городах Жуковский, Люберцы и Раменское. С приближением грозового фронта усиливаются порывы ветра.

Много фотографий и видеозаписей сильной грозы появляется в социальных сетях из разных районов.

Столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале распространил информацию о том, что дождь с грозой и порывами ветра до 15 м/с сохранится до утра. "Будьте внимательны на улице", - отмечается в сообщении.

По данным источника в экстренных службах, ветер повалил не менее 10 деревьев. "Вечером в понедельник в результате сильного ветра в Москве повалено не менее 10 деревьев. Информация о пострадавших не поступала", - сказал собеседник агентства.

Минувшей ночью в столичном регионе также отмечалась гроза. Однако, по свидетельству корреспондента ТАСС, ее интенсивность была гораздо ниже, чем у той, которая идет в регионе в настоящий момент.