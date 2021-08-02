В Новгородской области продлили ограничения до 1 сентября

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 августа. /ТАСС/. Действующие в Новгородской области ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий в связи с пандемией продлили до сентября. Об этом в понедельник на заседании оперативного штаба сообщил глава региона Андрей Никитин.

"С учетом сегодняшней ситуации у нас, к сожалению, нет оснований снимать какие-либо ограничения. Я предлагаю продлить до 1 сентября ограничения по проведению культурно-развлекательных мероприятий, в том числе в муниципалитетах. После 1 сентября будем решать этот вопрос с учетом процента привитых сотрудников культурной сферы и ситуации в самих муниципалитетах. Там, где этот процент будет равен 100, мы попробуем разрешить проведение таких мероприятий. Кроме этого, с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, будут введены ограничения на проведение разного рода ярмарок. Для вакцинированных участников ярмарок будут введены послабления", - отметил Никитин.

Как сообщила главный санитарный врач Новгородской области Елена Никифорова, за две недели статистика по выявлению коронавируса у жителей области остается на прежнем уровне - в среднем 154 случая в сутки. Каждый третий заболевший - пенсионного возраста, выросло количество детей и подростков с 4 до 9% Основной рост заболеваемости наблюдается среди подростков 15-17 лет и у детей до года. По словам Никифоровой, у взрослого населения на 133% превышен еженедельный порог заболеваемости гриппом и ОРВИ.

На стационарном лечении с диагнозом "ковид" находятся 773 пациента, амбулаторно лечатся 1 879 пациентов. В медицинских учреждениях свободно 30% коечного фонда, отведенных для больных с коронавирусом. Прививку от коронавирусной инфекции сделали почти 128 тыс. человек, при этом завершили вакцинацию почти 100 тыс. человек. В медицинские учреждения региона на прошлой неделе распределено более 9 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт", на этой неделе в регион поступит 10 200 компонентов вакцины "Спутник V".