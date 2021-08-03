Кириенко предложил проводить в Нижнем Новгороде экскурсии с историями местных жителей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 августа. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко предложил проводить экскурсии для школьников по историческим местам Нижнего Новгорода, в ходе которых свои личные истории рассказывали бы местные жители, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В понедельник председатель оргкомитета по празднованию 800-летия Нижнего Новгорода Сергей Кириенко, полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетили квартал Трех Святителей в Нижнем Новгороде. Сейчас в квартале, расположенном в центре города, находятся три объекта культурного наследия федерального значения - это мемориальные дома, связанные с жизнью Максима Горького и Владимира Короленко, еще 24 объекта культурного наследия регионального значения, среди которых церковь Трех Святителей - архитектурная доминанта района, а также деревянные дома на улицах Короленко, Славянской, Студеной, Новой.

"Он (Сергей Кириенко) также предложил проводить на исторических территориях города экскурсии для школьников, в ходе которых свои личные истории рассказывали бы местные жители", - сказано в сообщении.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ также отметил, что возрождение исторических культовых мест Нижнего Новгорода - это одно из важных направлений подготовки к юбилею города.

"Вчера мы присутствовали на открытии Чкаловской лестницы. Сегодня зашли в квартал Трех Святителей. Это возрождение исторических культовых мест Нижнего Новгорода. Какие-то из них большие, какие-то маленькие, но их ценность для города с точки зрения истории и культуры от размера не зависит. Бережное сохранение таких исторических мест и их реконструкция - одно из важных направлений подготовки к юбилею", - приводит слова Кириенко пресс-служба.

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров добавил, что необходимо найти баланс и, обновляя город, органично вписывать сохраненные объекты в жизнь новых кварталов.

О юбилее

Нижний Новгород в 2021 году отпразднует 800-летие. По предположениям историков, город был основан в августе 1221 года. В событийную программу празднования вошло более 150 мероприятий. В нее включили в том числе события из сфер спорта, бизнеса, культуры, туризма и медиа.