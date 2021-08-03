СМИ: в главной мечети в Мекке осуществляют антиковидные меры перед возобновлением молитв

КАИР, 3 августа. /ТАСС/. Более 4 тыс. работников проводят противоэпидемические мероприятия в главной исламской святыне - мечети Аль-Харам (или Большой (Заповедной) мечети) - и в ее окрестностях в Мекке перед возобновлением ритуалов умры - малого хаджа, который можно исполнять в течение всего года без привязки ко времени. Согласно постановлению властей Саудовской Аравии, молитвы в мечети возобновятся с 10 августа, сообщило вечером в понедельник местное издание Saudi Gazette .

По его информации, сотрудники технического и сервисного управлений Большой мечети не менее десяти раз в сутки проводят дезинфекцию святыни, а также прилегающих к ней парков и других пространств, чтобы предотвратить распространение пандемии нового коронавируса.

Ежедневно в Мекке используется не менее 60 тыс. л экологически чистых антисептиков, конкретно для мечети Аль-Харам - порядка 1,2 тыс. л дезинфицирующих и ароматизирующих средств, а также 470 специализированных машин для обработки помещений.

Помимо этого, власти королевства выделили 550 приборов для стерилизации полов и дверных ручек, 11 роботов с функциями искусственного интеллекта, 20 устройств для биологической стерилизации с помощью сухого пара и 20 устройств для дезинфекции с помощью холодного тумана.

О мерах предосторожности

Саудовское министерство по делам хаджа и умры постановило, что 10 августа в паломничество отправятся 20 тыс. местных и иностранных пилигримов в возрасте от 18 до 65 лет. Каждый из них должен будет иметь при себе сертификат вакцинации от коронавируса любым из одобренных в королевстве препаратов.

Между тем, согласно совместному постановлению министерства здравоохранения и главного управления гражданской авиации, в умру не смогут отправиться представители государств с наиболее сложной обстановкой с точки зрения пандемии ковида. В так называемый красный список, составленный саудовскими властями, входят ОАЭ, Индия, Ливан, Турция, Пакистан, Индонезия, Афганистан, Аргентина, Бразилия, Египет, Эфиопия, Вьетнам и ЮАР.

Подданным и резидентам Саудовской Аравии перед отправлением в умру нужно будет зарегистрироваться через приложение Eatmarna, для иностранцев доступны не менее 6 тыс. различных агентств по организации малого хаджа, а также порядка 30 сайтов и платформ для электронного бронирования поездки.

В большом хадже, проходившем в этом году с 17 по 22 июля, участвовали 58 518 подданных и резидентов королевства (32 816 мужчин и 25 702 женщины). Помимо привычных правил, связанных с соблюдением социальной дистанции, в этом году для пилигримов ввели специальные бесконтактные смарт-карты, которые помогали им добираться до более чем 200 пунктов размещения, пользоваться автобусами, заказывать еду, а также посещать объекты отправления религиозного культа.

Как отмечают власти Саудовской Аравии, с течением времени численность групп, отправляющихся в умру, после 10 августа будет постепенно увеличиваться.

О ситуации в королевстве

В Саудовской Аравии активно продолжается начавшаяся в декабре прошлого года иммунизация населения против коронавируса, она объявлена добровольной и бесплатной. При этом привиться могут как подданные королевства, так и резиденты из числа иностранцев. К настоящему моменту в стране с населением 34,2 млн человек сделано уже 27,3 млн прививок различными вакцинами, а более половины жителей получили хотя бы одну дозу препарата.

Саудовские власти одобрили четыре вакцины от коронавируса для применения на территории королевства: препараты производства американских компаний Moderna и Johnson & Johnson, британско-шведской фирмы AstraZeneca, а также американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.

Согласно последним данным, в Саудовской Аравии с начала пандемии зафиксировано 527 877 случаев COVID-19, 8 259 пациентов умерли от последствий заражения. Сейчас в стране зарегистрированы 10 624 человека, проходящих лечение, из которых 1 434 находятся в критическом состоянии.