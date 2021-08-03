Японские ученые выявили высокую патогенность штамма "дельта"

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Группа специалистов из Токийского университета считает, что штамм коронавируса "дельта" является наиболее патогенным среди других вариантов нового коронавируса. Об этом сообщил во вторник телеканал NHK .

Ученые провели исследование, в ходе которого искусственно создали вирусы, несущие мутацию P681R. Это наиболее характерная мутация для всех штаммов индийской вариации COVID-19.

Известно, что заражение коронавирусом приводит к разрушению клеток, которые затем сливаются в единую массу (так называемые синтиции). В ходе экспериментов с участием грызунов японские специалисты выявили, что заражение дельта-штаммом приводит к повышенному объему синтициев, который в 2,7 раза превышает по массе аналогичные образования при инфицировании другими вариантами коронавируса. Именно этот фактор вызывает, по мнению ученых, большую склонность к различного рода патологиям.

Кроме того, животные, зараженные вирусом с мутацией P681R, теряли в весе на 4,7-6,9% больше, чем грызуны с отличающимися штаммами.

К настоящему времени в мире выявлено почти 200 млн случаев заражения коронавирусом. Число летальных исходов превысило 4,2 млн.