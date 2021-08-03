Нейросеть в Приморье научат оценивать состояние деревьев после ледяного дождя

ВЛАДИВОСТОК, 3 августа. /ТАСС/. Специалисты Ботанического сада-института ДВО РАН параллельно с оценкой состояния зеленых насаждений Владивостока после ледяного дождя обучают нейросеть, которая сможет делать этот самостоятельно. Об этом в беседе с ТАСС рассказала руководитель отдела развития ботанического сада Ирина Крестова.

В середине ноября 2020 года в Приморском крае прошел ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение и повреждение деревьев и конструкций. В регионе вводили режим ЧС.

"По договору с администрацией Владивостока мы сейчас активно проводим оценку состояния зеленых насаждений в парках, скверах и на муниципальных территориях города. Мы уже произвели съемку всех скверов при помощи квадрокоптера, теперь проходим с осмотром по этим площадкам, оцениваем возраст дерева, его физические параметры и полученный ущерб. Кроме того, параллельно на основе получаемых данных мы разрабатываем методику оценки состояния деревьев при помощи нейросетей, которые смогут работать самостоятельно по полученным фото и видеоматериалам. Для выполнения такой задачи необходимо очень много материала, и мы его сейчас собираем", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, в ходе работы по контракту с мэрией специалисты также оценивают деревья для того, чтобы решить, оставить их или удалить, даже если дерево пока остается живым. Свои рекомендации по этой теме ботанический сад также предоставит властям города.

"Это будет хороший повод для замены сорных деревьев, которые посеялись в городской среде сами, на культурные, более устойчивые к неблагоприятным условиям. Сорные виды быстро растут, но и также быстро стареют, поэтому их в случае повреждения целесообразно заменить на более долгоживущие виды", - отметила Крестова.

Ранее власти города отмечали, что ледяной дождь, прошедший во Владивостоке 19 ноября 2020 года, повредил около 80% деревьев, часть из них не восстановится. Власти Приморского края совместно с Минприроды РФ готовят программу озеленения для компенсации ущерба от ледяного дождя.