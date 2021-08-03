В Приамурье за сутки 23 приусадебных участка освободились от паводков

ТАСС, 3 августа Паводки в Амурской области за сутки ушли с 23 приусадебных участков, подтопленными остаются 159 участков, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"По состоянию на 3 августа, от воды освободились 23 приусадебных участка. В девяти населенных пунктах 10 муниципальных образований водой подтоплены 159 приусадебных участков. Частично подтоплены 18 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.

Без автомобильного сообщения остаются 12 населенных пунктов, в регионе развернуто шесть пунктов временного размещения. По прогнозам синоптиков, 3-4 августа в Приамурье снова ожидаются ливни и грозы.

Из-за паводков в Амурской области введен режим ЧС межрегионального характера. Всего вода повредила порядка тысячи жилых домов, более 350 км дорог, 19 мостов, 88 водопропускных труб. Правительство региона оценило общий ущерб от стихии в 2021 году в 6,3 млрд рублей.