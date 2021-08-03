В Москве во вторник прогнозируют до 24 градусов и небольшой дождь

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и небольшим дождем ожидается во вторник в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет от 22 до 24 градусов тепла, в ночь на среду - от 12 до 14 градусов тепла.

В Подмосковье температура будет колебаться от 20 до 25 градусов тепла, в ночные часы похолодает до 9 градусов тепла.

Скорость западного ветра во вторник ожидается от 6 до 11 м/с, местами порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 744 мм ртутного столба.