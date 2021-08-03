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Предупреждение о пожарной опасности продлили в Макаровском районе на Сахалине

Весь июль в районе сохранялась высокая температура

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 августа. /ТАСС/. Спасатели во вторник объявили на 3 и 4 августа предупреждение о высокой пожарной опасности в Макаровском районе на востоке Сахалина, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"3 и 4 августа на территории Макаровского района сохраняется высокая пожарная опасность лесов", - рассказали в управлении. Ранее в той же местности было объявлено предупреждение на 2 августа.

На протяжении всего июля в Сахалинской области температура воздуха в южной и центральной частях региона ежедневно достигала плюс 30 градусов и выше. На этой неделе она опустилась до плюс 23 градусов на юге и плюс 18 градусов на севере, но сохраняется безветренная погода. В Макаровском районе сейчас пасмурно.

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