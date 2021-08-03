Суд на Алтае обязал Минприроды региона создать охранные зоны для 26 памятников природы

ТАСС, 3 августа. Горно-Алтайский городской суд удовлетворил иск прокуратуры Республики Алтай о необходимости создания охранных зон для 26 памятников природы - пещер, гор, перевалов и долины, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры во вторник.

"Проверкой установлено, что у памятников природы регионального значения - шести пещер, двух перевалов, восьми водных источников, водопада, семи ландшафтных участков, горы, долин, урочищ не созданы охранные зоны. Природоохранной прокуратурой в суд направлено исковое заявление к региональному министерству природных ресурсов о признании незаконным бездействия и о возложении обязанности подготовить и направить в правительство региона предложения о создании охранных зон памятников и установлении их границ", - говорится в сообщении.

Среди природных памятников, для которых требуется создать охранные зоны, Музейная и Таркольская пещеры, перевал Чике-Таман, Аскатская долина и многие другие места, часть которых пользуются популярностью среди туристов.

"По итогам рассмотрения дела судом принято решение об удовлетворении исковых требований прокуратуры в полном объеме", - подчеркивается в пресс-релизе.

В Республике Алтай особо охраняемые природные территории занимают 25% региона. В регионе насчитывается два биосферных заповедника, нацпарк, четыре природных парка, два заказника и 43 памятника природы республиканского значения. Особенно богат Алтай своими пещерами - их насчитывается более 500. На территории республики находится объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Золотые горы Алтая", включающий в себя пять наиболее уникальных территорий - Телецкое озеро, гору Белуха, Алтайский природный заповедник, Катунский биосферный заповедник и плато Укок.