РЖД ограничили движение поездов на участке Транссиба в Амурской области из-за подъема воды

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. РЖД из-за резкого подъема уровня воды ограничили движение поездов на участке Транссиба Бурея - Домикан в Амурской области. Об этом говорится в официальном Telegram-канале холдинга.

"Сегодня из-за существенного подъема уровня воды в реках железнодорожники были вынуждены ограничить движение поездов в Амурской области. Поезда на этом участке временно пропускают по одному пути", - сообщили в компании.

На месте работают противоразмывные поезда со станций Завитая, Белогорск, Михайло-Чесноковская, Бурея, Ахара и более 280 сотрудников путевого комплекса.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Забайкальской железной дороги (филиал РЖД в Забайкалье и Амурской области), происшествие не привело к задержке рейсов, поезда проходят участок по второму пути.

Амурская область сейчас переживает масштабные паводки из-за сильных дождей, уровень воды превышает пойменный уровень в реках Амур (до 210 см), Зея (до 113 см), Томь (до 91 см). В девяти населенных пунктах остаются подтопленными 159 приусадебных участков, частично подтоплены 18 участков автомобильных дорог, 12 населенных пунктов остаются без автомобильного сообщения. Правительство региона оценило общий ущерб от стихии в 2021 году в 6,3 млрд рублей.

Это не первый случай за лето, когда паводки привели к серьезному размыву путей на ЗабЖД. Так, в конце июля водой был разрушен железнодорожный мост в Шилкинском районе Забайкальского края. На восстановление движения у РЖД ушло три дня, для перевозки пассажиров на это время компания задействовала услуги авиакомпаний.