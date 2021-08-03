Дела о халатности возбудили в Бурятии после жалоб жителей Путину на мусорный полигон

ТАСС, 3 августа. Следственные органы Бурятии возбудили ряд уголовных дел о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в отношении должностных лиц регионального оператора по обращению с отходами и региональных чиновников, сообщает во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

Мусор рядом с поселком Селенгинск складируется вне границ свалки, происходит его возгорание. Местные жители, опасаясь угрозы возникновения экологической катастрофы, написали обращение на прямую линию с президентом РФ, приложили фотографии свалки. 1 июля следственные органы начали проверку по факту образования несанкционированной свалки.

"Обращение послужило основанием для проведения процессуальной проверки следственными органами СК России, по результатам которой <…> возбуждены уголовные дела в отношении сотрудников регионального оператора по обращению с отходами, а также должностных лиц республиканского министерства природных ресурсов и экологии, администрации района и сельского поселения по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") и ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, на земельном участке был образован мусорный полигон для временного размещения отходов. Он не был огорожен и граничит с лесным массивом, из-за чего прилегающая территория, в том числе земли лесного фонда, оказались загрязнены разлетающимся от ветра мусором. Также региональный оператор заключил договор на вывоз твердых коммунальных отходов с индивидуальным предпринимателем, который не заключил договор аренды мусорного полигона. "При попустительстве должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления он стал незаконно складировать вывозимый мусор на грунтовой дороге за территорией свалки. Такое неправомерное размещение отходов привело к их тлению, возгораниям с распространением дыма в строну жилого сектора", - отмечается в релизе. По уголовному делу проводятся следственные действия, устанавливаются полная картина преступлений и виновные лица.