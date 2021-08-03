Полиция Москвы задержала пикетчика у суда, где оглашают приговор Соболь

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали пикетчика у здания Преображенского суда Москвы, где оглашают приговор обвиняемой в подстрекательстве к нарушению санитарных норм Любови Соболь. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Молодой человек в очках стоял у суда с плакатом в поддержку Соболь, когда к нему подошли двое полицейских и посадили в машину, после чего увезли в отделение. Задержанный сопротивления не оказывал.

Фигурантами дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве стали Любовь Соболь, Олег Навальный, участница группы Pussy Riot Мария Алехина, глава "Альянса врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасия Васильева, координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов, а также некоторые активисты ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией). В отношении Соболь и ряда других фигурантов дело выделено в отдельное производство.

Как сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения коронавирусной инфекции. В Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади 23 января находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них коронавируса.