Услуга по включению в список избирателей по месту нахождения появилась в МФЦ Подмосковья

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Граждане, которые в дни голосования на выборах в сентябре будут находиться не по месту прописки, смогут подать заявление в МФЦ Московской области для участия в голосовании по месту пребывания. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

"В МФЦ Подмосковья запущена новая федеральная услуга ЦИК России по включению в список избирателей по месту нахождения. Благодаря этой услуге жители, которые в дни голосования с 17 по 19 сентября будут находиться не по месту прописки, например, в отпуске или командировке, смогут проголосовать по месту пребывания. Подать заявление можно в любом из 126 офисов МФЦ Московской области до 13 сентября", - приводятся в сообщении слова министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максима Рымара.

Как рассказали в пресс-службе, в рамках услуги также можно подать заявление на голосование на дому по состоянию здоровья, инвалидности, уходу за больным и другим причинам, а также аннулировать предыдущее заявление на голосование по месту нахождения при изменении планов.

В материале поясняется, что оформить услугу можно в любом МФЦ региона в течение одного рабочего дня. При себе заявителю необходимо иметь паспорт.