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Около 270 подъемных платформ для инвалидов установят в жилых домах Москвы в 2021 году

За семь месяцев этого года экспертами ведомства было утверждено 86 проектов установки подъемных платформ в многоквартирных домах в различных округах столицы

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Почти 270 подъемных платформ для облегчения доступа маломобильных граждан в многоквартирные дома Москвы установят в этом году. Всего с 2011 года было установлено около 1 500 таких платформ, сообщила во вторник пресс-служба Москомэкспертизы.

"Уже 10 лет в столице реализуется важная и нужная для многих москвичей работа: по адресным заявкам жителей в подъездах жилых домов проводится установка платформ для маломобильных граждан. В 2021 году городская инфраструктура пополнится еще 267 платформами. За семь месяцев этого года экспертами ведомства было утверждено 86 проектов установки подъемных платформ в многоквартирных домах в различных округах столицы", - приводятся слова председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.

Больше всего платформ установят на юге столицы - 17, чуть меньше - на юго-востоке, там появятся 12 платформ. По 11 проектов было согласовано для юго-запада и северо-востока, а также 10 проектов - для Западного округа. Также работы запланированы в соответствии с восьмью проектами в СЗАО, семь - в САО и четыре - в ВАО. В общей сложности шесть проектов согласовано для центра Москвы, Зеленоградского и Троицкого округов.

Чтобы обеспечить надежное и качественное функционирование технических средств, а также комфорт и безопасность для жителей, проектные решения учитывают необходимость обновления части инженерных сетей, в том числе электроснабжения. Проектами предусматриваются системы диспетчеризации оборудования, безопасности и видеонаблюдения. Дополнительно работы могут включать ремонт входной группы и площадки крыльца, монтаж наружных и тамбурных дверных блоков и оборудование их доводчиком, а также системой автоматического открывания с электроприводом для дверей.

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