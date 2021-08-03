Запасы водохранилищ вододефицитного Крыма в июле вновь пополнились

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Запасы водохранилищ Крыма, где из-за засухи в 2020 году вводили графики подачи воды населению, за июль пополнились на 1,89 млн куб. м. воды. Об этом сообщается во вторник на сайте Гидрометцентра региона.

В июне приток значительно увеличился после сильных дождей, суммарный запас воды превысил 130 млн куб. м., что было на две трети больше, чем в мае, когда продолжалось сокращение запасов.

"Общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, к 1 августа 2021 года составил 132,4 млн куб. м., что на 1,89 млн куб. м. больше, чем месяц назад", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "в июле существенные осадки выпали в первой половине месяца, носили кратковременный, ливневой и исключительно локальный характер". "Наибольшими они были в верховье реки Бельбек и в низовье реки Кача 126-170 мм (в 1,8-4,7 раз больше нормы); наименьшее количество осадков - 23,9 мм (на 61% меньше нормы) выпало в бассейне реки Биюк-Карасу, а в бассейнах остальных рек их количество было в пределах нормы", - отмечается в сообщении.

В Крымских горах наблюдалось неравномерное распределение осадков. В районе метеостанции Ай-Петри выпало 170% нормы, а на Ангарском перевале - 68% нормы.

"От выпавших очень сильных осадков 4 июля в бассейне реки Бельбек и на его притоках сформировались значительные паводки. <…> Максимальные уровни воды на гидропостах реки Коккозка в селе Аромат и реке Бельбек в поселке Куйбышево превысили многолетние исторические значения. Выпавшие в первой декаде месяца осадки способствовали поддержанию водности в бассейнах рек Альма, Бельбек, Черная, Биюк-Карасу, Салгир. Большинство селевых рек муниципальных округов Алушты, Судака и Феодосии пересохшие", - сообщается на сайте.

Ситуация с водой

Практически сразу после воссоединения Крыма с Россией возникла проблема водоснабжения полуострова: Украина в одностороннем порядке перекрыла Северо-Крымский канал, который соединял главное русло Днепра с полуостровом и обеспечивал до 90% потребностей автономии. Запасы воды в Крыму пополняли из водохранилищ естественного стока и подземных источников. В минувшем году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической, поскольку небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе. В Симферополе, Ялте и Алуште были введены графики подачи питьевой воды населению.

Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. куб. м. в сутки.

В первой половине лета 2021 года полуостров пострадал от сильных ливней. 16-20 июня была подтоплена Керчь и соседние районы на востоке региона, а также Ялта на Южном берегу Крыма. 4 июля из берегов вышли три реки, только в Бахчисарайском районе, где выпали две месячные нормы осадков, подтоплены более 100 домов и приусадебных участков в десятке населенных пунктов, в одном из поселков эвакуировали около 50 человек. В результате ударов стихии погибли два человека, пострадали около 60. Один человек по-прежнему числится пропавшим без вести.

Однако после реализации части плана правительства РФ и прошедших сильных ливней на полуострове стабилизировалась ситуация с водой, почасовую подачу населению Ялты и Симферополя отменили, в Алуште водоснабжение ограничивают только по ночам.