В КБР вакцинировали от коронавируса почти треть от необходимого количества жителей

НАЛЬЧИК, 3 августа. /ТАСС/. Около трети от числа жителей Кабардино-Балкарии, которое необходимо вакцинировать от коронавируса, сделали прививку. Всего планируется вакцинировать 397 тыс. жителей. Об этом во вторник в ходе прямой линии сообщил глава КБР Казбек Коков.

"Темпы [вакцинации] высокие, но они нас не устраивают, надо более активно работать. Порядка 130 тыс. провакцинированных - это неполных 32%. По нашим расчетам, мы должны вакцинировать 397 тыс. жителей. Вакцина есть в наличии - свыше 30 тыс. мы получили", - сказал Коков, отметив, что в республике работают 51 стационарный пункт вакцинации и порядка восьми - мобильных.

По словам главы региона, на сегодняшний день в госпиталях находится 721 пациент с коронавирусом, в реанимации - 81, что в процентном соотношении выше, чем в предыдущую волну. "Шесть человек - на ИВЛ. Открыли четвертый госпиталь, коек, конечно, хватает. <...> В полной мере сможем обеспечить, если будет усложняться ситуация", - сказал он, отметив, что, помимо больничных коек, возникает потребность в медицинских кадрах, в частности в реаниматологах.

На базе Центральной районной больницы в Прохладном сегодня возобновил работу госпиталь для пациентов с коронавирусом. Это четвертый госпиталь для пациентов с коронавирусом в Кабардино-Балкарии, в нем развернуто 86 коек.

Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели в регионе 15 июля для работников сфер торговли и услуг. Кроме того, обязательной вакцинации подлежат работники клиентских подразделений финансовых организаций, почтовой связи, МФЦ, транспорта, в том числе такси, образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, ЖКХ, энергетики, работники сферы строительства, сельского хозяйства, туризма, культурной сферы, театров и кинотеатров и доставки. Главный государственный санитарный врач по КБР также постановил обеспечить вакцинацию госслужащих, муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления.