НКО Свердловской области получат 50 млн рублей на развитие социальных проектов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Некоммерческие организации Свердловской области получат в 2021 году субсидии на общую сумму 50 млн рублей. Начался прием заявок, которые рассмотрит конкурсная комиссия, сообщили во вторник в департаменте информации региона.

"Из Фонда президентских грантов Свердловской области выделено 25 млн рублей на софинансирование проектов некоммерческих организаций. Такой шаг фондом сделан в этом году впервые. Еще 25 млн рублей выделены из бюджета Свердловской области", - цитирует департамент замминистра социальной политики региона Ирину Чернышеву.

Прием заявок завершится 1 сентября. Затем в течение нескольких недель конкурсной комиссии предстоит определить самые актуальные общественные проекты для реализации. Они должны соответствовать одному из направлений конкурса - социальная поддержка и защита, охрана здоровья, поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, поддержка проектов в области науки, образования и просвещения, поддержка молодежных проектов и другим.

Победители будут объявлены в ноябре 2021 года. Согласно условиям конкурса, срок реализации проекта не может превышать двух лет с даты заключения соглашения и должен завершиться до 31 декабря 2023 года.