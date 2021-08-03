Премьер Польши заявил, что Тимановская на днях отправится в Варшаву

ВАРШАВА, 3 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил во вторник, что поговорил с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской и на днях спортсменка отправится в Варшаву.

"Я поговорил со смелой Кристиной Тимановской, - написал Моравецкий в Twitter. - Я заверил ее, что она может рассчитывать на поддержку и солидарность со стороны Польши. В ближайшие дни она полетит в Варшаву, где сможет беспрепятственно развиваться и, если пожелает, получит дальнейшую помощь".

Тимановская в интервью агентству Associated Press заявила, что надеется продолжить спортивную карьеру, однако приоритетом для спортсменки на данный момент является обеспечение собственной безопасности. Легкоатлетка также добавила, что пока еще не определилась с тем, что она будет делать дальше.

Заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач в понедельник сообщил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. Ожидается, что белорусская легкоатлетка вылетит в Варшаву 4 августа.

Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии объявил 1 августа, что тренерский штаб команды по легкой атлетике принял решение отправить Тимановскую домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Первоначально планировалось, что легкоатлетка выступит в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 м. В связи с отсутствием необходимого количества допинг-проб от участия в эстафете 4×400 м были отстранены две белорусские бегуньи. Тренерский штаб решил задействовать в эстафете Тимановскую, которая в соцсетях подвергла критике такое решение.

Представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности сообщили, что Тимановскую насильно вывозят из Токио в связи с ее критикой действий тренерского штаба белорусских легкоатлетов. Тимановская заявила "Еврорадио" о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам спортсменки, на нее было оказано давление, ее пытаются вывезти из Японии без ее согласия. НОК Белоруссии отслеживает ситуацию вокруг легкоатлетки Тимановской и сотрудничает в этом вопросе с оргкомитетом Олимпиады и Международным олимпийским комитетом.