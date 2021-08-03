Регионы РФ в сентябре представят первые планы по улучшению качества соцуслуг

ПСКОВ, 3 августа. /ТАСС/. Российские регионы в сентябре 2021 года представят первые индивидуальные планы по улучшению качества социальных услуг в рамках реализации Национальной социальной инициативы (НСИ). Об этом сообщила во вторник журналистам глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

С 1 по 25 июля агентство провело открытую образовательную программу по внедрению НСИ для региональных команд. Ее целью была разработка индивидуальных планов по реализации НСИ в регионах, что поможет улучшить качество услуг и сервисов в социальной сфере.

"Мы с коллегами из регионов договорились, что в сентябре они представят первые проекты своих региональных планов по тем жизненным ситуациям, которые жители и экспертное сообщество определит как приоритетные для того или иного региона", - сказала Чупшева в ходе рабочей поездки в Псковскую область, отвечая на вопрос ТАСС.

По ее словам, АСИ уже сформировало первый рейтинг качества жизни, который проведен на основе социологических опросов и статистических показателей. Также дополнительно проводились фокус-группы с пользователями социальных услуг в каждом регионе. "Каждый регион получил свою карточку по результатам рейтинга качества жизни. На основе этих данных как раз и будут приниматься решения о тех приоритетных жизненных ситуациях, по которым регион сформирует управленческую карту - как обеспечить улучшения, снятие ограничений, барьеров по этим направлениям", - уточнила Чупшева.

Глава АСИ рассчитывает, что до конца года "будут понятны первые результаты - что получилось, что не получилось, как дальше развивать эту работу".

Об НСИ

Главная цель внедрения НСИ - повысить удовлетворенность граждан социальными услугами, создать возможности и условия для улучшения качества жизни человека. Идея НСИ прозвучала на заседании Наблюдательного совета АСИ в июле 2020 года. По его итогам президент России Владимир Путин поручил реализовать проект на всей территории страны.

Инициатива охватывает четыре сферы - образование, здравоохранение, социальное обслуживание и трудоустройство. В каждой из этих сфер выбраны наиболее распространенные жизненные ситуации. Например, устроить ребенка в детский сад, получить амбулаторную или стационарную медицинскую помощь, организовать социальное обслуживание для пожилого родственника, получить пособие для ребенка, найти работу через центр занятости. Полученная в результате мониторинга в регионах информация позволит выделить основные проблемы в этих сферах и сформировать перечень действий для изменения той или иной ситуации.