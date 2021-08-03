В Крыму опечатали площадку фестиваля, сменившего "КаZантип"

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Площадку фестиваля электронной музыки Z.Fest, на которой ранее проводился фестиваль "КаZантип", опечатали за нарушение санитарных норм, сообщил во вторник на странице проекта в Instagram организатор Алексей Жохов.

Фестиваль открылся на площадке Z.Citi в Крыму 30 июля, несмотря на действующий в регионе из-за пандемии запрет на проведение массовых мероприятий, и должен был проходить по 8 августа. Помощник главы Крыма Олег Крючков ранее сообщал журналистам, что после вручения предписаний Роспотребнадзора и МВД с требованиями о прекращении нарушений санитарных норм проведение Z.Fest тем не менее продолжалось.

"Вход на основную территорию (фестиваля Z.Fest - прим. ТАСС) закрыт. Основную территорию опечатали. Точной информации, когда мы сможем ее открыть, я пока не могу дать", - сказал Жохов.

Несколько локаций Z.City продолжают работать, рассказал организатор.

Музыкальный фестиваль "КаZантип" проводился в Крыму с 1992 года. Изначально постоянным местом проведения фестиваля был город Щелкино на побережье Азовского моря, в районе мыса Казантип, по которому фестиваль и получил свое название. В 2000 году место проведения мероприятия сменилось - сначала он переместился в окрестности села Веселое рядом с Судаком, а в 2001 году - в село Поповка Сакского района.

После воссоединения Крыма с Россией у правоохранительных органов возникли к "КаZантипу" претензии из-за массового распространения наркотических веществ, в результате фестиваль отказался от крымской прописки. Вместо него организаторы в 2015 году хотели провести мероприятие под названием "Бифуз", объявив его территорией без наркотиков, но прокуратура региона выступила против.