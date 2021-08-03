Движение в центре Петербурга ограничат во время проведения полумарафона "Северная столица"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Движение транспортных средств по ряду улиц в центре Петербурга ограничат 8 августа в связи с проведением легкоатлетического забега "Санкт-Петербургский полумарафон "Северная столица". Об этом сообщил во вторник городской комитет по транспорту.

"Движение транспортных средств будет прекращено с 08:00 до 10:10 по Невскому проспекту от Дворцового проезда до Садовой улицы, нечетной стороне наб. канала Грибоедова от Невского пр. до Ново-Конюшенного моста, четной стороне наб. канала Грибоедова от Царицынского проезда до Мало-Конюшенного моста, Ново-Конюшеннему мосту, Царицыному проезду, 2-му Садовому мосту, проезду вдоль Марсова поля, Адмиралтейскому пр. от Вознесенского пр. до Невского пр., Большой Морской ул. от Кирпичного пер. до Невского пр., четной стороне набережной р. Мойки от Гороховой ул. до Невского пр., нечетной стороне набережной р. Мойки от Певческого моста до Невского пр., Чебоксарскому переулку", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 08:00 до 12:00 невозможно будет проехать по Дворцовому и Благовещенскому мостам, а также Университетской набережной. Несколько улиц на Васильевском острове, площади Труда и на Петроградской стороне также будут закрыты с восьми утра до полудня. Еще по нескольким адресам с восьми утра до часа дня введут двустороннее движение и запретят остановку. Схемы объезда и более подробную информацию петербуржцы могут получить на официальном сайте комитета по транспорту или администрации города.

Полумарафон "Северная столица" на 21,1 и 10 километров считается самым массовым из проводимых в центре Санкт-Петербурга. Его участники пробегут по Невскому проспекту, центральным набережным и мостам. Старт и финиш состоятся на Дворцовой площади.