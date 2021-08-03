Центр адаптации и инклюзивная мастерская появятся в ЯНАО

ТАСС, 3 августа. Клуб для подростков, инклюзивные мастерская и спортивно-оздоровительный клуб, центры социальной адаптации и когнитивных технологий появятся в ЯНАО по гранту губернатора, сообщили во вторник в пресс-службе главы округа.

"На Ямале назвали социальных предпринимателей, выигравших гранты от губернатора, <…> [ими] стали пять ямальцев. Полученные средства они направят на реализацию своих бизнес-проектов: создание клуба для подростков, инклюзивной творческой мастерской, центра адаптации и других. Данная мера господдержки уникальна - Ямал первый из субъектов РФ, который поддерживает соцпредпринимателей на этапе создания бизнес-проекта. <…> Общая сумма грантов составляет 2,5 млн рублей", - говорится в сообщении и уточняется, что также поддержку получили проекты по созданию Центра когнитивных технологий и Инклюзивного спортивно-оздоровительного клуба.

Всего организаторы получили 10 заявок - самым популярным направлением стало предоставление услуг по оказанию коррекционной, реабилитационной и интеграционной помощи для людей с ограниченными возможностями здоровья и пожилых. Победили в конкурсе предприниматели из Салехарда и Ноябрьска, их проекты смогут получить финансирование уже в сентябре - деньги можно потратить на аренду и ремонт помещения, покупку и обслуживание оборудования, расходы на организацию деятельности, коммунальные платежи.

Организатором конкурса выступает Центр инноваций социальной сферы ЯНАО на базе окружного центра "Мой бизнес". В регионе сейчас работает более 400 предпринимателей, занятых в сфере оказания социальных услуг.