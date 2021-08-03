На Ставрополье до 2025 года закупят 1,2 тыс. единиц медтехники для первичного звена

СТАВРОПОЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Власти Ставрополья намерены закупить за пять лет более 1,2 тыс. единиц медицинского оборудования по программе развития первичного звена здравоохранения, в том числе томографы и рентген-установки, сообщила во вторник замминистра здравоохранения края Наталья Звягинцева.

"С 2021 по 2025 год нами заявлено порядка 1 228 единиц оборудования. В этом году это шесть крупных медицинских комплексов - два томографа и четыре большие цифровые рентген-установки", - сказала она в интервью телеканалу ГТРК "Ставрополье".

По информации краевого Минздрава, в 2021 году по программе будут построены и капитально отремонтированы более 110 медицинских учреждений. "Самое главное - территориальное планирование. Нам необходимо было понять, где в Ставропольском крае есть населенные пункты, где недоступна первичная медико-санитарная помощь как доврачебная, так и врачебная", - отметила Звягинцева.

Также для медучреждений будут закуплены новые автомобили, в 2021 году в территории уже поступили 68 машин. "Мы покупаем не санитарный транспорт, а легковые автомобили, адаптированные под пациентов. Покупаем автомобили двух направлений - доставка пациентов в медицинские организации и доставка медицинских сотрудников домой к пациенту", - пояснила заместитель министра.

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи - одно из направлений национального проекта "Здравоохранение", который инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Нацпроект предусматривает снижение показателей смертности населения, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже раза в год, оптимизацию работы медучреждений.