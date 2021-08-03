Директора школы под Курском оштрафовали на 150 тыс. рублей за распространение коронавируса

КУРСК, 3 августа. /ТАСС/. Директор средней школы во Льгове Курской области оштрафована на 150 тыс. рублей за распространение коронавируса в образовательном учреждении. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Курского областного суда.

"При проведении эпидемиологического расследования был определен круг лиц, общавшихся с директором школы №4 города Льгова по месту работы. Было выявлено девять человек с положительным результатом теста на COVID-19. Суд признал Грачеву Е. А. [директора школы] виновной в совершении административного правонарушения и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По информации суда, директор школы вышла на работу после амбулаторного лечения у врача-инфекциониста, который предупредил женщину о возможном наличии у нее коронавируса. После совещания с работниками школы директор получила положительный тест на COVID-19. Как отметили в пресс-службе суда, женщина обжаловала решение о назначении ей штрафа, однако ее жалоба осталась без удовлетворения.