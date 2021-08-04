Около 10% россиян занимаются тем видом спорта, за которым следят на Олимпиаде в Токио

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Каждый десятый россиянин следит на Олимпийских играх в Токио за тем видом спорта, которым занимается сам. Самые популярные у россиян трансляции - баскетбол, бейсбол, волейбол, гандбол, теннис, регби, футбол и гимнастика. Об этом говорится в опросе "Сберстрахования" и медиахолдинга Rambler&Co (входят в группу "Сбер"), в котором приняли участие свыше 8,6 тыс. респондентов. Результаты опроса имеются в распоряжении ТАСС.

"Трансляции Олимпиады в Токио смотрят более трети опрошенных (39%). Чаще всего сейчас смотрят трансляции соревнований по играм с мячом: 18% россиян отметили, что интересуются баскетболом, бейсболом, волейболом, гандболом, теннисом, регби или футболом. На втором месте по популярности - художественная и спортивная гимнастика: за олимпийскими соревнованиями по этим видам спорта наблюдают 14% респондентов. Третье место делят водные виды спорта и легкая атлетика - на каждый из них приходится по 12% зрителей. Еще 9% опрошенных с интересом следят за соревнованиями по единоборствам. Каждый десятый россиянин (9%) утверждает, что и сам занимается тем видом спорта, за которым следит на играх", - отметили аналитики.

При этом 6% тренируются не реже двух раз в неделю, а 3% - не реже раза в неделю. "Неолимпийскими видами спорта регулярно занимаются 8% россиян, а 22% в целом подходят к снарядам лишь время от времени", - говорится в опросе.

Зимние виды спорта нравятся россиянам больше, чем летние, выяснили аналитики. О своей симпатии к летним видам олимпийского спорта заявил каждый четвертый респондент (25%).

"При этом 22% опрошенных включают трансляции соревнований время от времени, 11% следят только за отдельными видами спорта, а 6% смотрят все состязания без исключения. Зимние виды спорта предпочитают 31% опрошенных, а почти каждый десятый россиянин утверждает, что ему нравятся только неолимпийские виды спорта", - сообщили аналитики.