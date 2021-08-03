Белый дом одобрил меры по подтверждению вакцинации от коронавируса в общественных местах

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Белый дом поддерживает введение мер по подтверждению вакцинации от коронавируса в общественных местах. Об этом заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

Ей был задан вопрос о том, как администрация президента США Джо Байдена относится к решению властей Нью-Йорка требовать от посетителей ресторанов и баров подтверждение прохождения вакцинации. "Президент поддерживает усилия местных властей, направленные на защиту жителей тех или иных штатов, а также на то, чтобы побудить их пройти вакцинацию", - отметила Псаки.

Ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что рестораны и бары в городе с 16 августа начнут требовать от посетителей подтверждение прохождения вакцинации от коронавируса. С 13 сентября городские власти начнут проверять, как исполняется данное требование. До этого времени будет возможно обслуживание и невакцинированных клиентов. Аналогичные требования будут введены в спортзалах, театрах и кинотеатрах, развлекательных комплексах.

Дополнительные меры по борьбе с коронавирусом вводятся из-за распространения дельта-варианта инфекции. Согласно данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ), на него приходится более 83% случаев заражения коронавирусом в США. При этом, согласно докладу ЦКПЗ о ситуации с коронавирусом в Провинстауне (штат Массачусетс), заразиться дельта-вариантом и стать его распространителями могут даже вакцинированные люди. На этом фоне ЦКПЗ уже рекомендовали вернуться к ношению масок в помещениях независимо от статуса вакцинации.