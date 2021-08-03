В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 6,77 млн

ПРЕТОРИЯ, 3 августа. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в странах Африки достигло 6 778 167, увеличившись за сутки на 33 854. Об этом сообщило во вторник региональное представительство Всемирной организации здравоохранения.

За минувшие 24 часа в связи с COVID-19 на континенте умерли 903 человека, общее количество смертей достигло 171 928. Выздоровели более 5,9 млн человек.

Больше всего в Африке инфицированных и умерших выявлено в ЮАР - 2 461 758 и 72 437 соответственно. В Тунисе зафиксировано 20 226 летальных исходов, отмечено 596 775 случая заражения. Для Египта эти цифры составляют 16 535 и 284 362 соответственно.

В африканских странах, расположенных южнее Сахары, по числу инфицированных и умерших за ЮАР следуют Эфиопия (280 833 и 4 391), Кения (204 271 и 3 970) и Нигерия (174 759 и 2 160).