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Пандемия COVID-19

СМИ: сотрудников общепита Сан-Паулу обязали вакцинироваться от COVID-19

К такому соглашению пришли профсоюз работников отрасли и ассоциация владельцев баров и ресторанов, отмечает газета O Globo

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 августа. /ТАСС/. Работники сферы общественного питания крупнейшего бразильского города Сан-Паулу должны будут в обязательном порядке пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает во вторник газета O Globo.

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По информации издания, к такому соглашению пришли профсоюз работников отрасли (Sinthoresp), ассоциация владельцев баров и ресторанов (Sindresbar) и Национальная конфедерация туризма (отраслевой профсоюз). "Наши сотрудники работают [непосредственно] с людьми - принимают, обслуживают, - поэтому обязательный характер [их вакцинации] вполне логичен", - приводит газета слова представителя Sindresbar Силвиу Лаззарини.

С начала августа в Сан-Паулу, где от коронавируса частично привиты около 80% взрослого населения, ресторанам и барам разрешено обслуживать посетителей до полуночи и принимать не более 80% от максимального числа клиентов. Как ожидается, эти ограничения будут сняты 17 августа, однако ношение масок внутри помещения все еще будет обязательным.

Вакцинация от коронавируса началась в Бразилии 18 января. На данный момент в стране используются препараты компаний AstraZeneca, Sinovac Biotech, Pfizer и Janssen. Полностью привиты от коронавируса свыше 41,5 млн бразильцев, еще 101 млн человек получили первую дозу препарата.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля прошлого года. Страна занимает третье место в мире после США и Индии по числу инфицированных (около 20 млн человек). По количеству летальных исходов (свыше 558 тыс.) она уступает только Соединенным Штатам.

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БразилияПандемия COVID-19
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