Карантин из-за COVID-19 сняли с двух сел на севере Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 4 августа. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае сняли карантин по коронавирусу с двух сел в связи с улучшением ситуации по заболеваемости. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального Минздрава.

"На штабе по недопущению распространения коронавирусной инфекции стало известно об отмене на территории села Вострецово Охотского муниципального района и на территории поселка Де-Кастри Ульчского муниципального района Хабаровского края ограничительных мероприятий (карантина)", - говорится в распространенном сообщении. В Де-Кастри - поселке на берегу залива Чихачева - проживает около 3 тыс. человек. Ограничения там вводили в конце июня, действовал режим самоизоляции, въезд и выезд разрешался после двухнедельного карантина и отрицательного теста на коронавирус. В Вострецово с населением около 300 человек карантин действовал с середины июня.

Сейчас в Хабаровском крае идет небольшое снижение уровня заболеваемости, но в целом показатели остаются достаточно высокими. В регионе были зарегистрированы 2 245 новых случаев COVID-19 против 2 307 на предыдущей неделе.

В регионе продолжают действовать ограничения. Среди них - обязательное прохождение тестирования методом ПЦР граждан, прибывающих из-за границы. Проведение публичных мероприятий осуществляется с очным количеством участников не более 10 человек. Кинотеатры, театры, филармонии, дома культуры работают при условии заполняемости объектов в объеме, не превышающем 50%. В фитнес-центрах, бассейнах допускается заполняемость 75%. Официальные международные, всероссийские, межрегиональные, краевые, муниципальные физкультурные и спортивные мероприятия можно проводить с количеством участников не более 100 человек.

В Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуты 1 992 койки. С начала пандемии в регионе зарегистрированы 66 394 случая COVID-19, 59 890 человек выздоровели, умерли, по данным сайта стопкоронавирус.рф, 636 человек. Привиты от коронавирусной инфекции 258 772 жителя края, полностью завершили вакцинацию 190 027 человек.