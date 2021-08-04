Профсоюзы Эквадора проведут 11 августа марши протеста против властей

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 августа. /ТАСС/. Профсоюзные организации Эквадора анонсировали проведение 11 августа национальных маршей протеста. Об этом сообщила во вторник газета El Universo.

"Правительство, находящееся у власти, не приняло адекватных ответных мер и государственной политики, которая позволила бы противостоять экономическому кризису, кризису в области здравоохранения и занятости в стране", - приводит издание слова Хосе Вильявисенсио, лидера Главного профсоюза работников Эквадора, насчитывающего 40 тыс. членов. Как ожидается, к манифестациям также присоединятся другие профсоюзные организации - Единый фронт рабочих, Национальный союз педагогов, а также студенты и крестьяне.

Среди основных требований предстоящих протестов заявлены замораживание цен на топливо, ужесточение контроля за ценами на транспортные услуги и продукты первой необходимости, создание рабочих мест. По мнению представителей профсоюзов, Гильермо Лассо, вступивший в конце мая в должность президента Эквадора, до сих пор не выполнил своих предвыборных обещаний, пишет газета El Universo.

В феврале 2021 года Лассо баллотировался в президенты от альянса правоцентристских партий "Движения КРЕО" и Социал-христианской партии. Он выиграл во втором туре, заручившись поддержкой 52,48% избирателей.

В предвыборной программе Лассо - создание свободной, конкурентоспособной экономики, достижение нулевого дефицита бюджета (в 2020 году он превысил 6% ВВП), увеличение минимальной зарплаты с $400 до $500. Также он обещает модернизировать системы образования и здравоохранения, оказывать поддержку предпринимательству и создать новые рабочие места. Выступает за развитие сектора туризма, поощрение иностранных инвестиций и увеличение добычи полезных ископаемых.