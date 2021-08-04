Новые больницы построят в трех удаленных населенных пунктах Камчатки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 августа. /ТАСС/. Новые учреждения здравоохранения появятся в удаленных населенных пунктах Камчатки на севере полуострова в ближайшие годы. Больницы построят в поселке Оссора, селах Тымлат и Ивашка в рамках выполнения мероприятий профильной госпрограммы "Модернизация первичного звена здравоохранения", сообщается в среду на сайте краевого правительства.

"В поселке Оссора будет построена новая больница. Данный проект вошел в федеральную программу модернизации первичного звена здравоохранения и финансируется из федерального бюджета. В 2022 году будет выполнена проектно-сметная документация, а непосредственно строительство завершат в 2023 году. В Ивашке губернатор края Владимир Солодов [в рамках рабочей поездки] посетил отделение врача общей практики. Оно располагается в большом здании, которое не соответствует требованиям современной медицины. По итогам поездки принято решение о строительстве нового здания вместо капитального ремонта старого. В Тымлате в ближайшие годы также будет построено новое здание больницы. Сейчас прорабатывается вопрос о сроках с учетом доставки строительных материалов и привлечения квалифицированных специалистов для возведения этого объекта", - говорится в сообщении.

Власти региона в рамках выездной поездки на север края также обратили внимание на недостаток квалифицированного медперсонала в удаленных населенных пунктах. Общим для поселков решением стала организация выездных приемов врачей в расширенном формате. Это позволит пациентам получать у специалистов допуск к работе по профессиям, которые требуют прохождения врачебной комиссии, не выезжая за пределы своего населенного пункта.

Поселок Оссоры, села Тымлат и Ивашка - населенные пункты в Карагинском районе полуострова. В них в общей сложности проживают около 3 100 человек.