Томский заповедник организует экотуризм на территории самого большого болота в мире

ТОМСК, 4 августа. /ТАСС/. Администрация заповедника на территории самого большого в мире Васюганского болота в Томской области планирует организовать в 2022 году туристические маршруты по болоту с уникальной экосистемой и редкими видами животных и растений. Подготовка инфраструктуры начнется в 2021 году на средства Министерства природных ресурсов РФ, сообщила ТАСС директор заповедника Ольга Антошкина.

"В 2022 году мы планируем развить экотуризм на территории Васюганского болота. Какие направления у нас планируются - научный, познавательный, фототуризм. И еще один вид познавательного экотуризма мы выявили, как "мистический туризм". Не с точки зрения напугать людей, а развеять мифы. Например, есть такая легенда, что на территории Васюганского болота обитает гигантский кальмар", - сказала Антошкина.

Она уточнила, что сейчас в заповеднике нет нужной инфраструктуры для туризма. Поэтому к открытию сезона - осени следующего года - планируется построить безопасные туристические тропы, обустроить места для стоянок, подъезды к болоту, поставить вагончики для лесников, туристов и охраны. В 2021 году заповедник направит на благоустройство и закупку транспорта и в том числе на подготовку инфраструктуры для туристов, около 5 млн рублей, деньги были выделены Министерством природных ресурсов РФ.

Прежде всего, данные маршруты будут организованы для научных работников и любителей дикой природы.

О заповеднике

В декабре 2017 года было подписано постановление о создании заповедника площадью 614,8 тыс. га в Томской и Новосибирской областях, на территории Васюганского болота. Юридическое оформление заповедника произошло в 2018 году, его создание включено в национальный проект "Экология".

Большие Васюганские болота площадью 5,3 млн га находятся в Западной Сибири, на территории Томской, Омской и Новосибирской областей. Здесь обитают редкие и исчезающие виды растений и животных, занесенные в Красную книгу РФ и охраняемые международными договорами. Это стратегическое хранилище пресной воды (400 куб. км), также там содержится около 2% мировых запасов торфа. Болота являются природным охладителем климата, они изымают из атмосферы углерод основу парниковых газов. Васюганские болота в 2007 году включены в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.