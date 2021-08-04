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Пандемия COVID-19

В Уругвае начнут прививать третьей дозой вакцины от коронавируса

На прививки записались более 560 тыс. человек

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 августа. /ТАСС/. Власти Уругвая открыли запись на получение третьей дозы вакцины от коронавируса. Об этом сообщило во вторник министерство здравоохранения страны.

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Власти планируют привить одним компонентом препарата американской компании Pfizer жителей республики, которые уже были вакцинированы двумя дозами CoronaVac производства китайской Sinovac Biotech, а также лиц с ослабленным иммунитетом, которые полностью привиты другими используемыми в стране препаратами.

"За меньше чем 10 часов более 562 тыс. человек записались для получения третьей дозы вакцины от COVID-19. В ближайшие дни мы начнем распределение", - написал в Twitter замглавы Минздрава Хосе Луис Сатдхиан.

По данным Минздрава, к настоящему моменту в Уругвае полностью привиты 63,46% населения. Всего в стране живут 3,5 млн человек. Для иммунизации используют CoronaVac и вакцины производства Pfizer и AstraZeneca.

С начала пандемии в стране коронавирусом заразились 381 853 человека, умерли 5 976.

Теги
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