В Уругвае начнут прививать третьей дозой вакцины от коронавируса

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 августа. /ТАСС/. Власти Уругвая открыли запись на получение третьей дозы вакцины от коронавируса. Об этом сообщило во вторник министерство здравоохранения страны.

Власти планируют привить одним компонентом препарата американской компании Pfizer жителей республики, которые уже были вакцинированы двумя дозами CoronaVac производства китайской Sinovac Biotech, а также лиц с ослабленным иммунитетом, которые полностью привиты другими используемыми в стране препаратами.

"За меньше чем 10 часов более 562 тыс. человек записались для получения третьей дозы вакцины от COVID-19. В ближайшие дни мы начнем распределение", - написал в Twitter замглавы Минздрава Хосе Луис Сатдхиан.

По данным Минздрава, к настоящему моменту в Уругвае полностью привиты 63,46% населения. Всего в стране живут 3,5 млн человек. Для иммунизации используют CoronaVac и вакцины производства Pfizer и AstraZeneca.

С начала пандемии в стране коронавирусом заразились 381 853 человека, умерли 5 976.