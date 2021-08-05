В Кронштадте к 2025 году построят несколько новых дорог и пешеходную набережную

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Планы развития транспортной инфраструктуры Кронштадта включают строительство семи новых объектов, в том числе новых дорог внутри города, развязки с Кронштадтским шоссе и пешеходной набережной. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

На совещании по петербургскому транспортному узлу 26 июля президент РФ Владимир Путин обратил внимание губернатора Петербурга Александра Беглова на состояние улиц в Кронштадте, отметив, что необходимо ими заняться.

"В первоочередных планах - строительство семи объектов улично-дорожной сети, шесть из них планируется финансировать за счет городского бюджета. Будут построены новые дороги в 7-м и 8-м кварталах, реконструированы участки Цитадельской дороги и Кронштадтского шоссе, предусмотрено строительство нового участка Цитадельского шоссе (от Цитадельской дороги до улицы Адмирала Грейга), еще один участок шоссе от улицы Гидростроителей до улицы Литке будет реконструирован. В результате Цитадельское шоссе станет дублирующей трассой для выезда на КАД. За счет городского бюджета предусмотрено строительство пешеходной набережной от перспективного продолжения улицы Адмирала Грейга до сквера "Инчхон". Общая протяженность новых дорог составит порядка 10,5 км", - говорится в сообщении.

Еще один объект будет построен за счет федерального бюджета - это развязка комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений и Кронштадтского шоссе. В пресс-службе уточнили, что по всем объектам уже готовится необходимая документация. Срок реализации проектов - до 2025 года. Общий объем инвестиций составит не менее 8 млрд рублей, из них 4,9 млрд рублей - бюджет Санкт-Петербурга, 3,5 млн рублей - средства инвестора АНО "Остров фортов", 3 млрд рублей - федеральный бюджет.

"В Кронштадте сегодня воплощаются два крупных проекта по сохранению нашего военно-исторического наследия - "Остров фортов" и парк "Патриот". Идет комплексное развитие городской территории, запланировано строительство значимых для острова объектов. Наша обязанность - построить новые дороги, сделать дополнительные въезды в историческую часть города и обеспечить достойную и современную транспортную связь Кронштадта с Петербургом", - привела пресс-служба слова Беглова.