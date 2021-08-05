Провинция Хайнань предлагает любителям рыбы разнообразный перечень местных блюд

ХАЙКОУ /Китай/, 5 августа. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань продемонстрировала общественности богатый перечень рыбных блюд, приготовленных по особым местным рецептам. Поездку по побережью острова для изучения традиций приготовления и употребления в пищу рыбы организовала газета "Хайнань жибао" .

В ближайшее время на Хайнане начнется очередной сезон рыбной ловли, туристы смогут попробовать самые разнообразные блюда из свежих морепродуктов. Как отмечает издание, в провинции встречаются как сложные, так и сравнительно простые блюда. К столу могут подать и сочных вареных крабов, которые прекрасно сочетаются с местными и импортными сортами пива.

Посетителям ресторанов предлагают попробовать рыбу под кисло-сладким соусом, который обычно готовится из ферментированного тамаринда (индийского финика). Туда могут добавить и тропические фрукты, например карамболу, которую иногда называют "тропической звездой". Особое внимание гурманы обращают на филе тиляпии - она фактически не имеет костей и рыбного запаха.

На западном побережье Хайнаня также популярны закуски из сушеных морских продуктов - золотистых морских окуней, кальмаров, ставрид. Существуют и комплексные блюда из рыбы, тушенной в кастрюле вместе с вяленой репой и мясом, имеющим небольшие жировые прослойки.

Провинция Хайнань - самый южный регион КНР, где органично сочетаются культуры многих китайских провинций, жители которых в разные исторические эпохи переселились на остров. Хайнаньская кухня унаследовала их богатый опыт и традиции, также впитав специфику приготовления отдельных блюд стран Юго-Восточной Азии и даже Европы. Это позволило создать непревзойденные гастрономические шедевры, пользующиеся популярностью во всем Китае.