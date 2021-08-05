На Кубани учебный год начнут в очном формате

КРАСНОДАР, 5 августа. /ТАСС/. Учебный год в школах Краснодарского края планируется начать в очном формате. Продлевать каникулы и переносить начало занятий не планируется. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации региона в четверг.

"На Кубани новый учебный год начнется в очном формате. Продлевать каникулы или переносить начало занятий в регионе не планируют", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего за парты сядут 725 тыс. детей, 79 тыс. пойдут в первый класс.

"Мы сделали все необходимое, чтобы новый учебный год начался в очном формате. Уже отработали систему организации учебного процесса с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Администрация и педагоги школ проходят вакцинацию, чтобы обезопасить себя и свои семьи, коллег и учеников", - приводит пресс-служба слова министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елены Воробьевой.

С начала пандемии в Краснодарском крае болезнь подтвердилась у 60 360 человек, включая 3 876 детей. 47 501 пациент за весь период выписан с выздоровлением. 4 365 человек умерли. 108 больных в данный момент в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще шесть пациентов находятся на ЭКМО.