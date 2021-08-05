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Пандемия COVID-19

Военные медики ЦВО развернули мобильную ПЦР-лабораторию в госпитале в Хакасии

Госпиталь открыт в Черногорске на базе реабилитационного центра им. Александра Лебедя

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Военные медики Центрального военного округа развернули ПЦР-лабораторию для тестирования на COVID-19 пациентов мобильного военного госпиталя в городе Черногорск в Хакасии. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой округа.

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"В мобильной лаборатории будет проводиться исследование ПЦР-анализов находящихся на лечении пациентов военного госпиталя Центрального военного округа, развернутого в г. Черногорске на базе реабилитационного центра им. Александра Лебедя", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что военные медики подготовили аппаратуру и провели загрузку первых образцов собранных материалов у пациентов.

Мобильный госпиталь был развернут в конце июля. Ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу по обращению главы Республики Хакасия принял решение направить в регион мобильный госпиталь на 100 койко-мест одного из соединений ЦВО из Челябинской области для оказания помощи в борьбе с распространением коронавируса.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияХакасияПандемия COVID-19
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