В Малайзии одобрили экстренное применение вакцины от коронавируса компании Moderna

СИНГАПУР, 5 августа. /ТАСС/. Минздрав Малайзии разрешил использовать в экстренной ситуации вакцину от коронавируса, разработанную американской компанией Moderna. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте ведомства.

Разработка от Moderna стала седьмым антиковидным препаратом, одобренным к применению в Малайзии. Ранее власти страны разрешили использовать для иммунизации населения вакцины американо-германского консорциума Pfizer - BioNTech, компаний Sinovac, AstraZeneca, Johnson & Johnson, CanSino и Sinopharm.

За последние сутки малайзийские медики выявили свыше 20 тыс. случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии их общее число превысило 1,2 млн. От вызываемого вирусом заболевания в стране умерли более 10 тыс. человек. Власти Малайзии распределили среди населения страны численностью 32 млн человек более 22 млн доз вакцин от коронавируса.