Более 300 тыс. человек подали заявки на онлайн-голосование в Москве

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Более 300 тыс. человек подали заявления на участие в онлайн-голосовании в Москве, которое состоится 17-19 сентября. Об этом сообщил ТАСС в четверг зампредседателя Общественной палаты Москвы, руководитель Общественного штаба Алексей Венедиктов.

"В Москве подано 300 тыс. заявлений на электронное голосование", - сказал Венедиктов.

2 августа он сообщал ТАСС, что в столице на дистанционное электронное голосование заявились 150 тыс. избирателей.

В этом году в Москве, помимо выборов в Государственную думу, пройдут довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней.

Принять участие в онлайн-голосовании смогут зарегистрированные в Москве граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом, которым на день голосования исполнится 18 лет. Также потребуется полная учетная запись на mos.ru. Подать заявление можно до 23:59 13 сентября.

Пользователи, подавшие заявление, получат уведомление с финальным статусом регистрации в качестве электронного избирателя. Оно будет направлено в личный кабинет на mos.ru, в смс и по электронной почте. Москвичи, которые зарегистрируются на участие в электронном голосовании, будут исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдадут.