В Петербурге открыли сад для людей с ограниченными возможностями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Сенсорный сад с надписями шрифтом Брайля, который поможет в реабилитации людям с ограниченными возможностями, открылся после реконструкции в четверг на территории Ботанического сада Петра Великого в Петербурге, сообщили ТАСС в пресс-службе Ботанического сада.

"Обновленная площадка призвана помочь в реабилитации и лечении людей с ограниченными возможностями. На территории сенсорного сада размещены интерактивные зоны с разными видами ароматных и приятных на ощупь растений, высаженных в специальных высоких грядах", - говорится в сообщении.

Интерактивные зоны сада оснащены надписями шрифтом Брайля. Сад доступен для людей на колясках: растения высажены в высоких тумбах, к которым можно близко подъехать. В тумбах высадили шалфей, мелиссу, лаванду и другие растения с приятным сильным ароматом.

Сенсорные сады помогают в реабилитации людей с разными заболеваниями, в том числе с нарушениями нервной системы. Изучение растений с помощью осязания и обоняния способствует образованию новых нейронных связей, это благотворно влияет на нервную систему. В пресс-службе отметили, что подобных садов на территории России очень мало.

Ботанический сад Петра Великого, расположенный на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге, - один из старейших ботанических садов России. Он является отделом Ботанического института имени В. Л. Комарова и входит в структуру Российской академии наук.