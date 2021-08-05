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Пандемия COVID-19

Мурашко считает, что коронавирус стал хуже поддаваться лечению из-за новых мутаций

Министр здравоохранения отметил, что необходимо прервать цепочку передачи болезни с помощью вакцинации

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что коронавирус стал хуже поддаваться лечению из-за появления новых штаммов. Об этом он рассказал в интервью газете "Комсомольская правда", опубликованном в четверг на сайте издания.

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"Вместе с тем мы видим, что появляются новые штаммы коронавируса. Теперь тяжело болеют не только люди в возрасте, но и молодые. Болезнь хуже поддается лечению, вирус становится более заразным. Эти процессы идут во всем мире", - заявил Мурашко.

Кроме того, министр отметил, что необходимо прервать цепочку передачи болезни с помощью вакцинации для предотвращения мутаций. "Чтобы вирус перестал распространяться и мутировать, необходимо прервать цепочку передачи. Если раньше мы могли этого добиться только с помощью ограничения контактов, то теперь есть способ намного эффективнее и надежнее - вакцинация", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что исследователи из США и России в статье в электронной библиотеке bioRxiv проанализировали свыше 329 тыс. геномов коронавируса и выделили в них 155 мутаций, встречающихся достаточно часто в генах SARS-CoV-2.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
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