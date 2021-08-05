В Пскове в 2022 году намерены создать станцию смягчения воды

ПСКОВ, 5 августа. /ТАСС/. Власти Псковской области планируют в 2022 году создать систему смягчения воды, чтобы решить проблему с ненадлежащим качеством водоснабжения многоэтажных домов в Пскове, сообщил в четверг журналистам губернатор Михаил Ведерников.

О проблеме с качеством горячей воды в городе президенту РФ Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии 30 июня рассказал житель Пскова Андрей Тарасов. По его словам, в городе по программе "Чистая вода" был реализован проект второго альтернативного источника из подземного водозабора. Но оказалось, что при нагревании из этого подземного источника поступает загрязненная вода. Позже Ведерников сообщил, что в городе для решения проблемы построят станцию смягчения воды.

"Что касается Пскова, сегодня Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил нашу заявку на выделение средств на проектно-сметную документацию. Мы рассчитываем, что до 1 октября будет проведен конкурс, определен подрядчик. До конца года работы выполним, и, предварительно, в следующем году на систему смягчения воды на 42 тыс. кубов - это существующая мощность города Пскова - порядка 250-270 млн рублей из федерального бюджета получим. Часть средств - порядка 30% - будет выделена водоканалом. Думаю, что все работы мы в следующем году завершим", - сказал Ведерников.

Ранее пресс-служба прокуратуры Псковской области сообщила о том, что ведомство начало проверку по факту обращения жителя областного центра. Во время прямой линии Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину и Министерству строительства и ЖКХ решить проблему с качеством горячей воды в Пскове.

Федеральный проект "Чистая вода" предполагает строительство и реконструкцию объектов для обеспечения качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения 99% городского населения РФ. По нему предусмотрено финансирование в размере 242 млрд рублей, из которых 146 млрд - средства федерального бюджета. С 2021 года проект "Чистая вода" перешел из нацпроекта "Экология" в национальный проект "Жилье и городская среда". По проекту в 2021 году запланировано строительство и модернизация 452 объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами.