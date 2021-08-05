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В работе Facebook и Instagram произошел сбой

Пользователи в США, в частности, сообщают, что не могут войти в свою учетную запись и испытывают проблемы при просмотре новостной ленты

ТАСС, 5 августа. Проблемы в работе социальных сетей Facebook и Instagram наблюдаются в четверг в США. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По данным сервиса, 38% сообщивших о проблемах пользователей Facebook жалуются на полное отключение социальной сети, 32% не могут войти в свою учетную запись, 29% испытывают проблемы при просмотре новостной ленты.

Около 65% пожаловавшихся пользователей Instagram испытывают проблемы при просмотре новостной ленты, у 20% проблемы с воспроизведением сторис, еще 15% не могут войти в учетную запись.

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