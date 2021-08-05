В Греции тушат сильный пожар недалеко от Афин

АФИНЫ, 5 августа. /ТАСС/. Греческие пожарные приступили в четверг к борьбе с возгоранием, возникшим в лесу у подножия горы Парнита в 30 км к северу от Афин. Об этом сообщил телеканал ERT1.

По его данным, проведена эвакуация людей из пяти населенных пунктов, которым угрожал огненный фронт, постепенно увеличивающийся в размерах. Пламя уже перекинулось через широкую общенациональную автомагистраль, которая ведет из Афин в Салоники. Она закрыта в районе ЧП. Огонь распространяется по обе стороны от дороги.

Власти недавно распорядились приступить к эвакуации жителей еще трех населенных пунктов.

В больницы доставлены два пожарных-добровольца, которых подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. До этого в медицинские учреждения привезли пять человек с легкими ожогами.

В Греции уже 10 дней стоит аномальная жара. Столбик термометра поднимался местами до отметки 47 градусов. В результате ежедневно по всей стране возникают десятки лесных пожаров. Наиболее сильные возгорания зафиксированы к северу от Афин, на острове Эвбея и полуострове Пелопоннес.

В четверг вечером греческие власти заявили о чрезвычайно высоком риске пожаров в связи с жаркой погодой и усилением ветра и запретили гражданам посещать лесные массивы.