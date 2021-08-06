В Кировской области разработают программу капремонтов школ

КИРОВ, 6 августа. Власти Кировской области планируют вместе с родительским сообществом и экспертами разработать областную программу капитального ремонта школ, в которой предусмотрят не только ремонт зданий и помещений, но и оснащение школ современным оборудованием. Об этом рассказал глава региона Игорь Васильев во время дискуссии с представителями учительского сообщества.

Президент России Владимир Путин ранее поручил подготовить программу капитальных ремонтов школ до 2026 года. По словам главы государства, примерно 10% школ в России требуют капитального ремонта, а менее 1% находятся в аварийном состоянии. В 2022 году, по планам Минпросвещения России, отремонтируют порядка 1,5 тыс. школ.

"Необходимо сформировать программу по капитальному ремонту школ в Кировской области на пять лет, которая станет частью большой федеральной программы. При этом должно быть в обязательном порядке предусмотрено не просто строительство стен, фасадов, ремонт помещений, но и оснащение школ современным оборудованием. Нужно готовиться именно в таком ключе, подход должен быть комплексным", - сказал Васильев.

Он отметил, что к разработке программы привлекут экспертов в сфере образования, родительское сообщество и самих детей. "Спросим совета у учеников и их родителей. Программу необходимо сделать абсолютно понятной для родителей учеников", - рассказал губернатор. Он также поручил подготовить базу подрядчиков, которые в короткий срок должны быть готовы выполнить работы.

По данным региональных властей, в области уже определили первые 17 школ, где в ближайшее время начнется капитальный ремонт. Ранее первый заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Курдюмов сообщал, что область направила в федеральный центр информацию о необходимости в ремонте более 260 образовательных организаций.