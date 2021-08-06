В Ялте отменили массовые мероприятия ко Дню города из-за ситуации с коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 августа. /ТАСС/. День города Ялты, который будет отмечаться 14 августа, пройдет в онлайн-формате, все массовые мероприятия отменены из-за сложной обстановки с коронавирусом, сообщила в пятницу на своей странице в Facebook глава ялтинской администрации Янина Павленко.

"Учитывая непростую эпидобстановку, большинство мероприятий ко Дню города пройдут в онлайн-формате. Отменяем традиционную сцену на набережной и все массовые мероприятия - бережем себя. Но на набережной поставим фотозоны, которые расскажут о разных исторических этапах. Конечно же, в планах праздничный фейерверк в акватории порта - очень яркий и красочный", - написала Павленко.

По ее словам, в городе сейчас готовят новые арт-объекты. "Встречать гостей и радовать жителей скоро будет впечатляющая въездная группа. Монтаж монолитной композиции - всеми любимая и узнаваемая стела "Ялта с чайкой" - идет полным ходом. Уже собрана каркас-форма, в нее залит бетон. Как только композиция застынет - будет установлена на подготовленную площадку. Далее - подсветка. Рассматриваем несколько вариантов", - отметила Павленко.

На шесть белых скамеек на набережной Ялты будут нанесены копии произведений ялтинских художников, сообщила мэр. "Воплотят идеи в жизнь ребята, которые рисуют в стиле Spray Paint Art (вновь творцы баллончиками украшают любимую Ялту). Ждем с нетерпением", - отметила глава администрации.

По данным оперштаба региона, всего с начала пандемии в Крыму зарегистрировали более 61 тыс. случаев заражения, выздоровели более 51 тыс. человек, умерли около 1,8 тыс. пациентов.

22 июня из-за роста заболеваемости в Крыму вновь ужесточили ограничения, введенные из-за пандемии. Рекомендовано вакцинировать от коронавируса работников сфер туризма и услуг. В ряде районов до 1 сентября запретили ночную работу общепита, кроме обслуживания навынос и доставки, проведение развлекательных мероприятий. Ограничена продажа билетов в театрах и кинотеатрах из расчета не более чем 50% от вместимости залов.